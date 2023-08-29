Как быстро избавиться от муравьев: эффективные и экологические методы

Хотя муравьи доставляют хлопоты в садах и даже иногда могут попадать в дома, важно помнить, что они безвредны и играют важную роль в экосистеме. Поэтому нужно искать способы отпугнуть этих насекомых, не причиняя при этом вреда им или окружающей среде. UaPortal собрал несколько советов, которые помогут вам в этом.

Узнайте, что их привлекает

Наблюдайте за передвижением муравьев и определите то, что их привлекает. К примеру, это может быть открытый мешок с сахаром или неправильно закрытая банка с вареньем. Вероятно, вы сможете избавиться от муравьев, если устранить причины их появления.

Избавьтесь от муравьиных следов с помощью уксуса

Муравьи оставляют феромонные следы, помогающие друг другу искать разные ресурсы пищи. Если просто сместить их, то вы будете предотвращать появление новых особей. Чтобы разрушить их следы, сделайте раствор в соотношении 1:3 из белого уксуса и воды, затем протрите им поверхности. Это уничтожит запах феромонов и будет препятствовать муравьям идти по их следу.

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Отпугивайте муравьев с помощью ароматических масел

Резкий аромат мятного или лавандового масла может эффективно отпугивать муравьёв от дома. Смешайте несколько капель этих средств с водой и распылите раствор на потенциальные точки входа насекомых в дом. К примеру, подоконники и дверные рамы, чтобы создать барьер, который им не нравится.

Если речь идет о борьбе с муравьями на открытом воздухе, важно учитывать потенциальный ущерб, который они могут нанести, а также их полезную роль в экосистеме. Вот несколько советов по борьбе с муравьями на природе:

Совместите с муравьями

Если бумажки сделали свои гнезда в компостном ящике или под брусчаткой, они вряд ли нанесут вам какой-то вред. В таких случаях, возможно, лучше оставьте их в покое. Они участвуют в процессе разложения, а также играют немаловажную роль в поддержании здоровой экосистемы сада.

Переселяйте муравьев из горшков

Если муравьи гнездятся в горшках и наносят урон вашим растениям, то вам следует поощрить их перебраться в другое место. Вы можете, например, регулярно поливать землю в горшке, чтобы посылать кошкам сигнал, что эта среда не подходит для гнездования.

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