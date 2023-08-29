Як швидко позбутись від мурах: ефективні та екологічні методи

Хоч мурахи завдають клопоту в садах і навіть часом можуть потрапляти до осель, важливо пам'ятати, що вони нешкідливі й відіграють важливу роль в екосистемі. Тому потрібно шукати способи відлякати цих комах, не завдаючи при цьому шкоди їм або довкіллю. UaPortal зібрав кілька порад, які допоможуть вам у цьому.

Дізнайтеся, що їх приваблює

Спостерігайте за пересуванням мурах і визначте те, що їх приваблює. Наприклад, це може бути відкритий мішок з цукром або неправильно закрита банка з варенням. Імовірно, ви зможете позбутися мурах, якщо усунути причини їх появи.

Позбудьтеся мурашиних слідів за допомогою оцту

Мурахи залишають феромонні сліди, які допомагають одна одній шукати різні ресурси їжі. Якщо просто змести їх, то ви запобігатимете появі нових особин. Щоб зруйнувати їхні сліди, зробіть розчин у співвідношенні 1:3 з білого оцту й води, а потім протріть ним поверхні. Це знищить запах феромонів і перешкоджатиме мурахам іти по їхньому сліду.

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Відлякуйте мурах за допомогою ароматичних олій

Різкий аромат м'ятної або лавандової олії може ефективно відлякувати мурах від будинку. Змішайте кілька крапель цих засобів з водою та розпиліть розчин на потенційні точки входу комах в оселю. Наприклад, підвіконня та дверні рами, аби створити бар'єр, який їм не подобається.

Якщо йдеться про боротьбу з мурахами на відкритому повітрі, важливо враховувати потенційну шкоду, яку вони можуть завдати, а також їхню корисну роль в екосистемі. Ось кілька порад щодо боротьби з мурахами на природі:

Співіснуйте з мурахами

Якщо комашки зробили свої гнізда у компостному ящику або під бруківкою, вони навряд чи завдадуть вам якоїсь шкоди. У таких випадках, можливо, краще дайте їм спокій. Вони беруть участь у процесі розкладання, а також відіграють важливу роль у підтримці здорової екосистеми саду.

Переселяйте мурах з горщиків

Якщо мурахи гніздяться в горщиках і завдають шкоди вашим рослинам, то вам слід заохотити їх перебратися в інше місце. Ви можете, наприклад, регулярно поливати землю в горщику, щоб посилати комашкам сигнал, що це середовище не підходить для гніздування.

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