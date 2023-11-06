Как быстро очистить микроволновку: простой лайфхак

Если вы часто используете микроволновку и она становится грязной от брызг и пятен, UAportal подготовил способ легкой очистки без сильных усилий. Вы сможете тратить меньше времени на поддержание чистоты приборов на вашей кухне.

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Таким образом, чтобы быстро и легко очистить микроволновую печь, воспользуйтесь следующими шагами:

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Возьмите глубокую миску и заполните ее водой на 1/2. Добавьте сок лимона или лимонную кожуру в миску с водой. Поставьте миску в микроволновку и включите ее на высокий режим на 5 минут. Вода начнет кипеть и пара лимона удалят грязь и запахи с внутренней поверхности печи. После этого легко протрите все грязные пятна и остатки с помощью влажной губки или тряпки.

Этот лайфхак делает очистку микроволновки быстрым и приятным и помогает сохранить ее чистой и свежей.

Напомним, мы рассказали, почему нельзя выключать микроволновку раньше запланированного времени.

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