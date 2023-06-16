Как быстро охлаждать напитки: советы, которые помогут летом

В летнюю жару нет ничего лучше освежающего холодного напитка, чтобы охладиться. UAportal подготовил список методов, охлаждения напитков в кратчайшие сроки.

Погрузите бутылку в воду

Если вы оказались рядом с водоемом, в вашем распоряжении собственный холодильник природы. Воспользуйтесь этим, погрузив бутылки в прохладную воду. Чтобы они не уплыли, закопайте их в песок у кромки воды или поместите в ведро, привязанное к веревке, и опустите в воду, если вы находитесь в лодке.

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Наберитесь терпения, и вскоре вода начнет действовать, делая ваши напитки приятно прохладными и освежающими. Для достижения оптимальных результатов погружайте их в более глубокую и прохладную воду, чтобы обеспечить тщательное охлаждение.

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Попробуйте метод влажного обертывания

Заверните бутылку во влажное полотенце или футболку и поставьте ее в хорошо проветриваемое место, желательно с легким ветерком. Влага, испаряясь с ткани, создает эффект охлаждения, поддерживая более низкую температуру под ней и сохраняя ваш напиток восхитительно охлажденным. Не забывайте периодически смачивать ткань для поддержания охлаждающего эффекта.

Используйте термосумку со льдом

Превратите обычный термос в портативный охладитель напитков с помощью кубиков льда. Такие термосы можно легко найти в большинстве супермаркетов. Поместите ваши бутылки в сумку и посыпьте их льдом. Изоляция сумки поможет сохранить прохладную температуру, а лед замедлит процесс нагревания, сохраняя ваши напитки освежающе охлажденными в течение длительного времени. Выбирайте хорошо изолированный пакет, чтобы добиться лучших результатов и продлить срок службы льда.

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Усовершенствуйте метод льда с помощью крупной соли

Наполните емкость водой, добавьте лед и примерно 100 граммов крупной соли. Добавление соли в воду понижает температуру замерзания, что приводит к замедлению таяния льда. Применяя этот метод, ваши бутылки будут оставаться холодными в течение длительного времени даже в менее идеальных контейнерах для охлаждения.

Используйте термос или изолированную флягу

Когда мы думаем о термосе, то обычно ассоциируем его с сохранением напитков горячими. Однако эти сосуды также отлично справляются с поддержанием низких температур. Приготовьте напиток заранее и перелейте его в предварительно охлажденный термос. Отличная изоляция сохранит ваш напиток освежающе прохладным, что позволит вам наслаждаться им, когда захотите.

Напомним, ранее мы рассказывали, как очистить холодильник от наклеек и следов магнитов, воспользовавшись действенными лайфхаками.

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