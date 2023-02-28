Как быстро почистить кроссовки при помощи соды и уксуса

UAportal подготовил советы, как чистить кроссовки с помощью лайфхаков. Мы расскажем вам о нескольких простых и практичных советах, которые помогут сделать эту задачу проще, быстрее и эффективнее.

Эти лайфхаки идеально подходят для тех, у кого нет доступа к дорогим чистящим средствам или методам, отнимающим много времени. С помощью всего лишь нескольких средств, имеющихся в доме, можно в кратчайшие сроки избавиться от грязи и пятен!

Пошаговое руководство:

Совет 1: Для начала снимите с обуви шнурки и стельки, чтобы не намочить их в процессе чистки. Если на поверхности обуви есть видимые загрязнения, используйте старую зубную щетку и теплую воду с мягким мылом, чтобы оттереть налипшую грязь или копоть.

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Совет 2: Для более сильных пятен, таких как масло или жир, нанесите небольшое количество пищевой соды прямо на них, прежде чем снова чистить старой зубной щеткой. Это поможет разрыхлить стойкие остатки, не повредив материал кроссовок.

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Совет 3: После удаления видимых загрязнений наполните ведро теплой водой и добавьте одну чашку белого уксуса на 4 литра воды – это поможет дезинфицировать и одновременно дезодорировать обувь! Окуните каждый кроссовок в эту смесь минимум на пять минут, а затем выньте ее на воздух, чтобы она полностью высохла.

Совет 4: Чтобы удалить потертости или незначительные изменения цвета кожаной обуви, сделайте пасту из равных частей кокосового масла и пищевой соды и аккуратно натрите ею пораженные участки, пока они не исчезнут. Это можно сделать после третьего шага, но не оставляйте пасту дольше, чем необходимо, так как она может повредить некоторые материалы, если оставить ее на ночь!

Совет 5: После завершения всех шагов обильно нанесите гидроизоляционный спрей на все части обеих туфель, чтобы защитить их от будущего износа. Это также поможет предотвратить появление пятен!

Раньше мы писали о том, как убрать белые пятна и разводы на обуви без химических средств.

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