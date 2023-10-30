Как достичь безупречной чистоты после ремонта: советы для быстрой уборки

UAportal подготовил советы, которые помогут сэкономить время и силы, поддерживая чистоту после ремонта. Выполнение этих шагов позволит добиться идеальной чистоты всего за несколько простых шагов.

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Уборка мусора

Убирая после ремонта, начните с уборки мусора. Соберите весь мусор, например баллончики из-под краски, остатки материалов и упаковки, и утилизируйте его должным образом. Это сразу улучшит внешний вид вашего пространства.

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Вытирайте пыль

Вытирайте пыль перед тем, как приступать к другим задачам по уборке. Во время ремонта часто образуется много пыли, и она имеет свойство оседать на каждой поверхности. Возьмите пылесос или тряпку из микрофибры и протрите всю мебель, столешницы и полки.

Вымойте окна

Протрите окна и зеркала. После ремонта, вероятнее всего, можно заметить пятна и следы на стекле. Тщательно очистите их средством для мытья стекла и безворсовой тряпкой.

Уберите пол

В конце вымойте пол. В зависимости от типа напольного покрытия, выберите подходящее моющее средство и вымойте пол шваброй. Этот шаг сделает вашу комнату чистой и свежей и по-настоящему завершит процесс уборки после ремонта.

Напомним, ранее мы рассказали, как вымыть окна с помощью йодного раствора. В частности, его можно приготовить дома через несколько минут. В то время как затраты на это минимальны, однако результат точно вас поразит.

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