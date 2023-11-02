Как использовать старый смартфон: топ-5 инновационных способов

UAportal подготовил пять лучших идей, которые дадут устаревшему устройству новую жизнь. Узнайте о скрытом потенциале вашего старого устройства.

Видео дня

Музыкальный проигрыватель

Если интересно, что делать со своим старым смартфоном при покупке нового, есть несколько идей, которые можно рассмотреть. Один из вариантов – превратить его в специальный музыкальный плеер. Для этого стоит скачать любимые музыкальные программы и подключить пару наушников.

Цифровая фоторамка

Превратите смартфон на дисплей для ваших любимых фотографий, загрузив приложение для показа слайд-шоу фотографий. Таким образом, можно демонстрировать самые заветные моменты поочередно.

Кроме того, используйте старый телефон в качестве специального устройства для чтения электронных книг. Установите любимые приложения для чтения и наслаждайтесь им в пути.

Читайте также: Как понять, что ваш мобильный телефон прослушивают: 5 признаков опасности

Игровое устройство или GPS

Загружайте навигационные приложения и получайте доступ к офлайн-картам для навигации без использования мобильной связи. Кроме того, можно превратить старый телефон в портативное игровое устройство. Установите желаемые игры и погрузитесь в мир игр с помощью специального устройства.

Будильник или радионяня

Настройте будильник и используйте приложения для отслеживания сна для улучшения режима отдыха. Кроме того, можно превратить свой старый телефон в радионяню. С помощью приложения для наблюдения за ребенком можно присматривать за малышом из другой комнаты.

Портативное устройство для резервного копирования

Воспользуйтесь преимуществами облачных хранилищ или внешних накопителей для сохранения важных файлов и фотографий. Кроме того, полезным может быть использование старого телефона в качестве устройства для производительности и организации. Установите приложения для производительности, заметки и списки дел, чтобы оставаться организованными и эффективными.

Напомним, аккумулятор телефона может быстро разряжаться из-за одной распространенной ошибки, которую допускают пользователи. Это приводит к износу компонентов вашего гаджета.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!