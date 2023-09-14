Как избавиться от неприятного запаха из раковины: 3 способа для эффективной уборки
Вам надоедает неприятный запах из раковины, и вы не знаете, как от него избавиться? UAportal собрал 3 практических совета о том, как справиться с этой проблемой.
Регулярно чистите раковину
Начните с удаления остатков пищи из раковины с помощью губки или щетки. Затем смешайте поровну пищевую соду и уксус и вылейте смесь в канализацию. Подождите несколько минут, прежде чем смыть все горячей водой.
Используйте кубики из льда и лимона
Нарежьте лимон небольшими ломтиками и положите в форму для льда. Наполните водой и заморозьте жидкость. Когда кубики льда будут готовы, поместите его в раковину. Лимон поможет нейтрализовать резкий запах, оставляя при этом цитрусовый аромат.
Попробуйте смесь пищевой соды и соли
Смешайте одинаковое количество соды и соли и высыпьте смесь в канализацию. Оставьте ее примерно на 15 минут, затем смойте все горячей водой. Это устранит любые неприятные запахи, оставляя раковину чистой и свежей.
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