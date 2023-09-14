Як позбутися неприємного запаху з раковини: 3 способи для ефективного прибирання

Вам надокучає неприємний запах з раковини й ви не знаєте, як його позбутися? UAportal зібрав 3 практичні поради про те, як упоратися з цією проблемою.

Регулярно чистьте раковину

Почніть з видалення залишків їжі з раковини за допомогою губки або щітки. Потім змішайте порівну харчову соду та оцет і вилийте отриману суміш у каналізацію. Зачекайте кілька хвилин, перш ніж змити все гарячою водою.

Використовуйте кубики з льоду та лимону

Наріжте лимон невеликими скибочками й покладіть його у форму для льоду. Наповніть її водою та заморозьте рідину. Коли кубики льоду будуть готові, помістіть їх у раковину. Лимон допоможе нейтралізувати різкий запах, залишаючи при цьому цитрусовий аромат.

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Спробуйте суміш харчової соди та солі

Змішайте однакову кількість соди та солі й висипте суміш у каналізацію. Залиште її приблизно на 15 хвилин, а потім змийте все гарячою водою. Відтак це усуне будь-які неприємні запахи, залишаючи раковину чистою та свіжою.

Раніше, UaPortal поділився, як правильно мити килимок для ванної кімнати.

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