Как легко и быстро отмыть устаревший жир на кухне: Топ-3 эффективных способов

Каждая хозяйка знает, как трудно отмыть устаревший жир из кухонных приборов, плиты, столешницы или других поверхностей. UAportal подготовил 3 эффективных рекомендации, которые помогут сделать уборку более простой и эффективной.

Пищевая сода и уксус

Насыпьте соду на жирную поверхность, а затем сбрызните ее уксусом. Такое сочетание поможет расщепить жир, что облегчит его удаление. Оставьте на несколько минут, затем почистите все губкой или щеткой.

Обезжиритель

Коммерческие обезжириватели предназначены для борьбы со стойкими жирными пятнами, их можно приобрести в специализированном магазине. Распылите средство на загрязненную поверхность и оставьте его на несколько минут. Затем вытрите грязь чистой тряпкой или губкой. Для достижения наилучших результатов следуйте инструкциям на упаковке.

Очистка паром

Паровые очистители используют высокотемпературный пар для расщепления и растворения жира, что облегчает процесс его удаления. В магазинах вы найдете немало пароочистителей, от ручных устройств до больших напольных моделей. Следуйте инструкциям производителя по надлежащему использованию и мерам безопасности.

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