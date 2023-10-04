Як легко та швидко відмити застарілий жир на кухні: Топ-3 ефективні способи

Кожна господиня знає, як важко відмити застарілий жир з кухонних приладів, плити, стільниці, чи інших поверхонь. UAportal підготував 3 ефективні рекомендації, які допоможуть зробити прибирання простішим та ефективнішим.

Харчова сода та оцет

Насипте соду на жирну поверхню, а потім збризніть її оцтом. Таке поєднання допоможе розщепити жир, що полегшить його видалення. Залиште на кілька хвилин, а потім почистьте все губкою або щіткою.

Знежирювач

Комерційні знежирювачі призначені для боротьби зі стійкими жирними плямами, їх можна придбати в спеціалізованому магазині. Розпиліть засіб на забруднену поверхню та залиште його на кілька хвилин. Потім витріть бруд чистою ганчіркою або губкою. Щоб досягнути найкращих результатів, дотримуйтесь інструкцій на упакуванні.

Очищення парою

Парові очищувачі використовують високотемпературну пару для розщеплення та розчинення жиру, що згодом полегшує процес його видалення. У магазинах ви знайдете чимало пароочисників, від ручних пристроїв до великих моделей для підлоги. Дотримуйтесь інструкцій виробника щодо належного користування та заходів безпеки.

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