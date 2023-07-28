Как легко распознать ложь: Топ-5 действенных советов, которые помогут лучше понимать людей

У нас нет возможности читать мнения других людей, однако есть способы, с помощью которых можно понять, что собеседник обманывает. UAportal подготовил пять советов, которые помогут распознать ложь и защитить себя от возможного вреда.

Обращайте внимание на несоответствие

Одним из основных признаков обмана является непоследовательность в словах, действиях или поведении человека. К примеру, если личность утверждает, что увлекается фитнесом, но, при этом, она редко занимается физическими упражнениями, то это может вызвать сомнения в ее честности.

Доверяйте своей интуиции

Часто наше подсознание улавливает тонкие сигналы, даже если мы этого не осознаем. Интуиция может дать ценные сведения о подлинных намерениях человека, а также помочь раскрыть скрытый обман. Так что чаще прислушивайтесь к внутреннему голосу.

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Наблюдайте за невербальными сигналами

Невербальные сигналы могут многое рассказать о истинных чувствах и намерениях человека. Очень важно обращать внимание на жесты, выражение лица и тон голоса. Избегание зрительного контакта, суетливость или позы могут свидетельствовать о лжи. К тому же, несоответствие между вербальными и невербальными сигналами также является тревожным сигналом.

Задавайте открытые вопросы

Развернутые вопросы способствуют получению подробных и спонтанных ответов, что затрудняет сочинение или манипулирование фактами. Поэтому избегайте вопросов, на которые можно отвечать "да" или "нет". Следовательно, вы соберете больше информации, которая поможет вам найти правду.

Ищите закономерности

Ложь – это не разовое явление, а скорее модель поведения. Важно искать признаки обмана в действиях, словах или поведении человека в течение длительного времени.

Выявление таких закономерностей позволяет принимать более взвешенные решения и защититься от возможного ущерба.

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