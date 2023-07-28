Як легко розпізнати брехню: Топ-5 дієвих порад, які допоможуть краще розуміти людей

Ми не маємо можливості читати думок інших людей, однак є способи, за допомогою яких можна зрозуміти, що співрозмовник обманює. UAportal підготував п’ять порад, які допоможуть вам розпізнати брехню та захистити себе від можливої шкоди.

Звертайте увагу на невідповідності

Однією з основних ознак обману є непослідовність у словах, діях чи поведінці людини. Наприклад, якщо особистість стверджує, що захоплюється фітнесом, але, при цьому, вона рідко займається фізичними вправами, то це може викликати сумніви в її чесності.

Довіряйте своїй інтуїції

Часто наша підсвідомість вловлює тонкі сигнали, навіть якщо ми не усвідомлюємо цього. Інтуїція може дати цінні відомості про справжні наміри людини, а також допомогти розкрити прихований обман.

Відео дня

Спостерігайте за невербальними сигналами

Невербальні сигнали можуть багато розповісти про справжні почуття та наміри людини. Дуже важливо звертати увагу на жести, вираз обличчя та тон голосу. Уникнення зорового контакту, метушливість чи оборонні пози можуть свідчити про брехню. До того ж невідповідність між вербальними та невербальними сигналами також є тривожним сигналом.

Ставте відкриті запитання

Розгорнуті питання сприяють отриманню докладних та спонтанних відповідей, що ускладнює вигадування чи маніпулювання фактами. Тому уникайте запитань, на які можна відповідати "так" чи "ні". Відтак ви зберете більше інформації, що допоможе вам віднайти правду.

Шукайте закономірності

Брехня це не разове явище, а, радше, модель поведінки. Важливо шукати ознаки обману в діях, словах чи поведінці людини протягом тривалого часу.

Виявлення таких закономірностей дозволяє приймати більш виважені рішення та захиститися від можливої шкоди.

Раніше, UaPortal поділився, як швидко усунути неприємний запах з килима.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!