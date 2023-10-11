Как микроволновка может упростить работу на кухне: неожиданные способы

Мы углубляемся в три малоизвестных способа использования микроволновки, которые произведут революцию в сфере домашнего хозяйства.

UAportal поделился этими полезными советами, которые, несомненно, упростят кухонные дела. Давайте углубимся в эти необычные способы использования микроволновки.

Дезинфекция кухонных губок

Знали ли вы, что микроволновка может не только разогревать пищу? Одно из удивительных применений – дезинфекция кухонных губок. Для этого намочите губку и положите ее в микроволновку на две минуты на высокой мощности. Образующаяся высокая температура убивает бактерии и микробы, оставляя губку свежей и чистой.

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Восстановление черствого хлеба

Еще одно неожиданное применение – восстановление черствого хлеба. Вместо того, чтобы выбрасывать сухой и твердый хлеб, положите сверху влажное бумажное полотенце и поставьте в микроволновку на 10-15 секунд. Он впитает влагу, станет мягким и свежим.

Чистка чеснока

Чистка чеснока может занять много времени, но микроволновка предлагает проще решение. Положите зубчики чеснока в микроволновку примерно на 20 секунд. Тепло ослабит кожуру, что облегчит ее очищение.

Напомним, мы рассказали, почему нельзя выключать микроволновку раньше запланированного времени.

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