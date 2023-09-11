Как найти идеальный цвет волос для женщин старше 50 лет: полезные советы

Выбор правильного цвета волос для женщин старше 50 лет – важное решение, которое может повлиять на внешний вид. Uaportal подготовил советы, которые помогут подобрать идеальный цвет, что подчеркнет черты лица и придаст уверенность в себе.

Оттенки, подчеркивающие черты лица

Выбирайте оттенки, дополняющие и подчеркивающие черты лица. Теплые тона, такие как золотистый блонд, карамель и медово-коричневый, могут придать лицу теплоту и сияние. Холодные тона, такие как пепельный блонд, платиновый и холодный коричневый, помогут противостоять нежелательным желтым или медным оттенкам в волосах.

Читайте также: Как избавиться от седых волос с помощью розмарина

Видео дня

Учитывайте свой образ жизни

Некоторые предпочитают более естественный вид и желают сохранить свой текущий цвет волос с незначительными улучшениями. Другие могут быть открыты к более кардинальным изменениям и хотят поэкспериментировать с более смелыми оттенками.

Следует проконсультироваться с профессиональным парикмахером, который оценит состояние волос и предоставит индивидуальные рекомендации.

Выбирайте деликатные краски

С возрастом волосы могут становиться более тонкими и ломкими. Важно выбирать цвет, который будет деликатным к волосам и коже головы. Выбирайте краски без аммиака или с низким содержанием, так как он может пересушивать и повреждать волосы.

Читайте также: Как ухаживать за сухими волосами: действенные советы

Окраска в седину

Окраска в седину – это также вариант для женщин, которым за 50. Многие решают принять свою естественную седину и иметь хороший серебристый или русый оттенок. Такие волосы могут быть элегантными и изысканными, а также не требовать особого ухода.

Будьте уверены

Наконец, уверенность в себе является ключевым фактором при выборе цвета волос. Важно выбрать оттенок, позволяющий чувствовать себя красивой и уверенной в себе личностью. Независимо от того, выбираете ли едва заметные изменения или смелое перевоплощение, самое главное – чувствовать себя комфортно и быть довольны выбранным цветом волос.

Напомним, мы уже писали, как правильно сушить волосы.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!