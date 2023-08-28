Как навсегда избавиться от храпа: три действенные совета, чтобы преодолеть проблему

Храп негативно влияет на сон всех, кто спит вблизи человека с этой проблемой. UAportal подготовил 3 практических совета, которые помогут быстро и навсегда избавиться от этого.

Здоровый вес

Лишний вес, особенно в области шеи, может оказывать давление на дыхательные пути и приводить к появлению храпа. Соблюдая сбалансированную диету и регулярно занимаясь физической активностью, вы можете избавиться от лишних килограммов и улучшить дыхание во время сна.

Спать на боку

Если спать на спине, язык и мягкие ткани в горле могут западать, перекрывая дыхательные пути и вызывая храп. Чтобы решить эту проблему, попытайтесь спать на боку. Такое положение помогает держать дыхательные пути открытыми, а также уменьшает вероятность храпа. Подушки или другие вспомогательные средства можно использовать, чтобы поддерживать боковое положение и обеспечить более спокойный ночной сон.

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Отказ от алкоголя и снотворного

Алкоголь и седативные препараты могут расслабить мышцы горла, что приводит к усилению храпа. Выпейте успокаивающий травяной чай или займитесь релаксационными техниками, которые будут способствовать более тихому и беспроблемному сну.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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