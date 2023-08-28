Як назавжди позбутися хропіння: три дієві поради, щоб подолати проблему

Хропіння негативно впливає на сон усіх, хто спить поблизу людини з цією проблемою. UAportal підготував 3 практичні поради, які допоможуть швидко й назавжди позбутися цього.

Здорова вага

Зайва вага, особливо в області шиї, може чинити тиск на дихальні шляхи й призводити до появи хропіння. Дотримуючись збалансованої дієти й регулярно займаючись фізичною активністю, ви можете позбутися зайвих кілограмів і поліпшити дихання під час сну.

Спати на боці

Якщо спати на спині, язик і м'які тканини в горлі можуть западати, перекриваючи дихальні шляхи й спричиняючи хропіння. Щоб розв’язати цю проблему, спробуйте спати на боці. Таке положення допомагає тримати дихальні шляхи відкритими, а також зменшує ймовірність хропіння. Подушки або інші допоміжні засоби можна використовувати, щоб підтримувати бічне положення й забезпечити спокійніший нічний сон.

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Відмова від алкоголю та снодійного

Алкоголь і седативні препарати можуть розслабити м'язи горла, що призводить до посилення хропіння. Натомість випийте заспокійливий трав'яний чай або займіться релаксаційними техніками, що сприятимуть більш тихому та безпроблемному сну.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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