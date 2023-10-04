Как не нужно краситься: три распространенные ошибки в макияже

UAportal подготовил список самых распространенных ошибок в макияже и практические советы, как их можно избежать. Независимо от того, насколько высоки навыки макияжа, эти советы помогут усовершенствовать их и создать более привлекательный образ.

Слишком много тонального крема

Такой макияж создает тяжелый и неестественный облик, который может понравиться не всем. Чтобы избежать этого, начните с подбора тонального крема, который идеально подходит вашему тону кожи.

Нанесите его равномерно и хорошо растушуйте с помощью кисточки или спонжа. Ваша цель – подчеркнуть естественную красоту, а не полностью перекрыть лицо.

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Чрезмерный контуринг

Контуринг может быть отличным приемом для подчеркивания черт лица, но важно не переборщить с ним. Зато выберите более деликатный подход, используя матовый бронзер или контурную пудру, которая лишь на один-два оттенка темнее вашего естественного оттенка кожи. Нанесите ее легкими движениями на впадины щек, боковые части носа и подбородочной линии, чтобы получить натуральный и привлекательный эффект.

Слишком графические брови

Хотя яркие и четко очерченные брови в тренде важно, чтобы они выглядели естественно. Не используйте черный карандаш для бровей, а также не наносите на брови слишком много продукта.

Вместо этого заполняйте брови легкими, плавными мазками, чтобы создать симметричную форму и заполнить пробелы в бровях. Расчесывайте брови вверх и наружу для более естественного вида.

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