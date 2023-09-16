Как очистить линолеум от краски и штукатурки после ремонта: действенные советы

После ремонта ваш линолеум запачкался краской и штукатуркой, которую вы никак не можете отчистить? Компания Uaportal подготовила несколько советов, которые помогут вам справиться с этой проблемой.

Следуйте этим шагам:

Сначала избавьтесь от поверхности линолеума любого мусора или грязи. Используйте для этого веник или пылесос.

Смешайте в ведре раствор теплой воды и мягкого мыла для посуды. Окуньте ткань или губку в этот раствор и отожмите лишнюю жидкость.

Аккуратно потрите загрязненные участки линолеума мыльной тряпкой или губкой. Слегка нажимайте и круговыми движениями удаляйте краску с поверхности.

Для стойких пятен можно использовать пластиковый скребок или шпатель, чтобы осторожно соскоблить засохшую штукатурку. Будьте осторожны, чтобы не поцарапать и не повредить линолеум.

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Другие полезные советы для чистки линолеума:

Сделайте пасту, смешав пищевую соду с водой до образования густой смеси.

Нанесите ее прямо на пятна краски или штукатурки на линолеуме.

Оставьте средство на пятнах примерно на 10-15 минут, чтобы оно проникло внутрь и разъело все загрязнения.

С помощью щетки или губки с мягкой щетиной осторожно потрите грязные участки круговыми движениями. Этот совет особенно эффективен для более устойчивых пятен, которые могут потребовать более интенсивного метода очистки. Паста из пищевой соды действует как природный абразив, помогающий удалить стойкую краску или штукатурку, в то же время не повреждая поверхность.

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