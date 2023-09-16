Як очистити лінолеум від фарби та штукатурки після ремонту: дієві поради

Після ремонту ваш лінолеум забруднився фарбою та штукатуркою, яку ви ніяк не можете відчистити? Uaportal підготував кілька порад, які допоможуть вам впоратися з цією проблемою.

Дотримуйтеся цих кроків:

Спочатку позбудьтеся з поверхні лінолеуму будь-якого сміття або бруду. Використовуйте для цього віник чи пилосос.

Змішайте у відрі розчин теплої води й м'якого мила для посуду. Занурте тканину або губку в цей розчин і відіжміть зайву рідину.

Акуратно потріть забруднені ділянки лінолеуму мильною ганчіркою або губкою. Злегка натискайте й круговими рухами видаляйте фарбу з поверхні.

Для стійких плям можна використовувати пластиковий скребок або шпатель, щоб обережно зішкребти засохлу штукатурку. Будьте обережні, щоб не подряпати й не пошкодити лінолеум.

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Інші корисні поради для чищення лінолеуму:

Зробіть пасту, змішавши харчову соду з водою до утворення густої консистенції.

Нанесіть її безпосередньо на плями фарби або штукатурки на лінолеумі.

Залиште засіб на плямах приблизно на 10-15 хвилин, щоб він проник усередину й роз'їв усі забруднення.

За допомогою щітки або губки з м'якою щетиною, обережно потріть брудні ділянки круговими рухами. Ця порада особливо ефективна для більш стійких плям, які можуть вимагати інтенсивнішого методу очищення. Паста з харчової соди діє як природний абразив, що допомагає видалити стійку фарбу або штукатурку, водночас не пошкоджуючи поверхню.

Раніше, UaPortal поділився, як видалити плями з килима.

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