Как отстирать белые кроссовки от грязи и желтых пятен: три полезных лайфхака

UAportal подготовил эффективные методы и средства, которые помогут отстирать белые кроссовки от грязи и желтых пятен. Следуйте этим советам, чтобы восстановить яркость кроссовок и сохранить их в отличном состоянии.

Мягкий чистящий раствор

Для стирки белых кроссовок рекомендуется использовать мягкое моющее средство или хозяйственное мыло, смешанное с теплой водой. Нанесите раствор на щетку с мягкой щетиной или губку и осторожно потрите кроссовки, уделяя особое внимание загрязнениям и пятнам. Этот метод обеспечивает надежную очистку, не нанося кроссовкам вреда.

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Пищевая сода и уксус

Для более сложных пятен или пожелтения смесь пищевой соды и белого уксуса может быть очень эффективной. Сделайте пасту, соединив равные части пищевой соды и белого уксуса. Нанесите ее на загрязненные участки кроссовок и оставьте примерно на 30 минут. После этого с помощью влажной тряпки или губки осторожно удалите пасту. Промойте кроссовки водой и дайте им полностью высохнуть на воздухе.

Отбеливатель

Если после использования предыдущих методов на ваших белых кроссовках остались стойкие пятна или пожелтения, восстановить их яркость поможет отбеливатель. Ищите средство, специально разработанное для кроссовок, или воспользуйтесь раствором перекиси водорода. Нанесите его на загрязненные участки и следуйте рекомендованным инструкциям. Тщательно промойте кроссовки и убедитесь, что они полностью высохли, прежде чем одевать их снова.

Напомним, что запах изношенной обуви может быть неприятным и обескураживающим. Существуют проверенные и испытанные методы, которые помогают уменьшить и удалить неприятный запах из обуви.

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