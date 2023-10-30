Как почистить мебель от шерсти домашних животных: полезные лайфхаки

Когда дело доходит до чистки мебели от шерсти домашних животных, использование эффективных методов может помочь в этом деле. UAportal расскажет о различных способах, от использования ворсовых валиков до салфеток из микрофибры, которые помогут сохранить мебель чистой.

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Использование ворсового валика

Одним из высокоэффективных методов удаления шерсти домашних животных из мебели является использование ворсового валика. Просто проведите липкой стороной валика по поверхности мебели, прижимая его с определенным усилием, чтобы обеспечить надлежащее сцепление с шерстью. После заполнения валика снимите верхний слой, чтобы открыть свежую липкую поверхность.

Салфетки из микрофибры

Салфетки из микрофибры также могут быть отличным средством для борьбы с шерстью домашних животных. Смочите тряпку из микрофибры в воде и проведите ею по мебели. Шерсть прилипнет к ткани, что облегчит уборку. Не забывайте регулярно полоскать тряпку. Этот метод особенно полезен для деревянной или кожаной мебели.

Пылесос с насадкой для шерсти домашних животных

Еще один эффективный метод удаления шерсти домашних животных из мебели – использование пылесоса с насадкой для шерсти животных. Пылесос соберет шерсть, оставив вашу мебель чистой. Не забывайте регулярно чистить или заменять фильтр для поддержания оптимальной мощности.

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Использование резиновых перчаток

Резиновые перчатки – неожиданно эффективное средство для удаления шерсти домашних животных из мебели. Смочите чистую пару резиновых перчаток и проведите ими по мебели. Промойте перчатки и повторяйте процедуру, пока шерсть не станет незаметной. Этот метод идеально подходит для небольших участков или труднодоступных мест, таких как углы или щели.

Регулярный уход за домашними животными

Регулярный уход за вашими пушистыми друзьями – это практический подход к уменьшению количества шерсти на мебели. Регулярно расчесывая своих любимцев, вы можете значительно уменьшить количество сбрасываемого шерсти. Приобретите качественную щетку или расческу, подходящую для типа шерсти вашего любимца, и установите график груминга.

Напомним, ранее мы рассказали о четырех советах, как быстро и эффективно удалить шерсть домашних животных из стиральной машинки.

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