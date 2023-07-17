Как подобрать для своей фигуры идеальные джинсы: основные правила и рекомендации

Джинсы – неизменный элемент нашего гардероба. Их удобство и легкость многим нравится. Чтобы найти идеальную пару, которая подчеркнет вашу фигуру, следует учитывать разнообразие фасонов и деталей. UaPortal поделился советами, которые помогут выбрать лучшую для вас модель.

Понимание своей фигуры

Для начала нужно разглядеть свою фигуру перед зеркалом. Вместо того чтобы чрезмерно придирчиво изучать себя, лучше определите сильные стороны своего тела, а также участки, которые бы вы хотели скрыть.

Рекомендации, которые помогут вам найти идеальный фасон

Полные бедра и низкий рост

Выбирайте джинсы, свободно облегающие бедра и имеющие прямой крой. Обратите внимание на треугольную параллельную линию на задней части штанов в сочетании с карманами среднего размера, расположенными под углом. Джинсы палаццо, отличающиеся широким силуэтом и прямым кроем, также могут подойти вам, ведь они удлиняют фигуру и создают геометрически сбалансированный вид.

Видео дня

Фигура "песочные часы"

Ищите фасоны, где клеш начинается от середины бедра, а не на уровне колен. Джинсы прямого кроя, а также слегка сужающиеся к низу, также подходят для вас. Выбирайте вариант с завышенной талией, чтобы подчеркнуть ваши изгибы.

Широкие плечи

Чтобы добиться легкого и женственного образа, обратите внимание на джинсы с объемом вокруг бедер. Мешковатые фасоны, джинсы-бананы или бойфренды помогут сбалансировать вашу фигуру. Ваша задача – создать объем на бедрах, а также – на талии, чтобы достичь визуально гармоничного вида.

Живот – проблемная зона

Для тех, кого беспокоит лишний животик, джинсы с завышенной талией скорректируют фигуру. Однако очень важно правильно подобрать размер, чтобы обеспечить себе комфорт и избежать излишнего давления на кожу. К тому же не выбирайте моделей с объемом на уровне талии, создаваемой с помощью выступающих элементов. В частности, карманов или украшений.

Сбалансированная фигура

Если ваши плечи, талия и бедра относительно ровные, создайте объем на бедрах. Выбирайте джинсы свободного кроя с завышенной талией, ведь это зрительно ее уменьшит, одновременно прибавляя объем бедрам.

Как носить узкие джинсы и джинсы с заниженной талией

Узкие джинсы в сочетании с заниженной талией создают соблазнительный и утонченный образ. Однако этот фасон не универсален. Для того чтобы носить узкие джинсы, необходимы длинные ноги в сочетании со стройными и узкими бедрами.

Джинсы с низкой посадкой лучше подходят женщинам с пропорциональной фигурой, плоским животиком и небольшим бюстом. Такая модель не очень хорошо сочетается с откровенным верхом, ведь так вы будете выглядеть вульгарно. Невысоким женщинам может показаться, что джинсы с низкой посадкой уродуют образ, а женщинам с фигурой типа "песочные часы" – еще больше подчеркнут бедра.

Основные правила подбора джинсов

Выбирайте джинсы, которые подходят вашей фигуре и дополняют ее.

Экспериментируйте с разными стилями. Речь идет о клеше, зауженных модулях, джинсах mom fit или прямом крое.

Обратите внимание на расположение карманов и силуэт, чтобы подчеркнуть ваши лучшие черты.

Не надевайте узкие джинсы, если они не подходят вам по типу фигуры.

Обращайте внимание на расположение талии.

Не сочетайте джинсы с низкой посадкой и откровенным верхом, ведь это создаст несбалансированный и неуместный образ.

Ранее, UaPortal поделился, как одеться в школу в стиле Streetwear.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграм-канал!