Як підібрати для своєї фігури ідеальні джинси: основні правила та рекомендації

Джинси – незмінний елемент нашого гардеробу. Їхня зручність і легкість багатьом до вподоби. Щоб знайти ідеальну пару, яка підкреслить вашу фігуру, слід враховувати різноманітність фасонів і деталей. UaPortal поділився порадами, які допоможуть вам обрати найкращу для вас модель.

Розуміння своєї фігури

Спершу потрібно розглянути свою фігуру перед дзеркалом. Замість того, щоб надмірно прискіпливо вивчати себе, краще визначте сильні сторони свого тіла, а також ділянки, які б ви хотіли приховати.

Рекомендації, які допоможуть вам знайти ідеальний фасон

Повні стегна й низький зріст

Обирайте джинси, які вільно облягають стегна й мають прямий крій. Зверніть увагу на трикутну паралельну лінію на задній частині штанів у поєднанні з кишенями середнього розміру, що розташовані під кутом. Джинси палаццо, які відрізняються широким силуетом і прямим кроєм, також можуть вам підійти, адже вони подовжують фігуру й створюють геометрично збалансований вигляд.

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Фігура "пісочний годинник"

Шукайте фасони, де кльош починається від середини стегна, а не на рівні колін. Джинси прямого крою, а також ті, які злегка звужуються до низу, також підходять для вас. Обирайте варіант з завищеною талію, щоб підкреслити ваші вигини.

Широкі плечі

Щоб досягти легкого й жіночного образу, зверніть увагу на джинси з об'ємом навколо стегон. Мішкуваті фасони, джинси-банани або бойфренди, допоможуть збалансувати вашу фігуру. Ваше завдання – створити об'єм на стегнах, а також – на талії, аби досягти візуально гармонійного вигляду.

Живіт – проблемна зона

Для тих, кого турбує зайвий животик, джинси із завищеною талією скорегують фігуру. Однак дуже важливо правильно підібрати розмір, щоб забезпечити собі комфорт й уникнути зайвого тиску на шкіру. До того ж не вибирайте моделей з об'ємом на рівні талії, що створюється за допомогою елементів, які виступають. Зокрема, кишень або прикрас.

Збалансована фігура

Якщо ваші плечі, талія й стегна відносно рівні, створіть об'єм на стегнах. Обирайте джинси вільного крою із завищеною талією, адже це візуально її зменшить, водночас додаючи об'єму стегнам.

Як носити вузькі джинси та джинси із заниженою талією

Вузькі джинси в поєднанні із заниженою талією створюють спокусливий і витончений образ. Однак цей фасон не є універсальним. Для того, щоб носити вузькі джинси, необхідні довгі ноги в поєднанні зі стрункими та вузькими стегнами.

Джинси з низькою посадкою найкраще пасують жінкам з пропорційною фігурою, плоским животиком і невеликим бюстом. Така модель не дуже добре поєднується з відвертим верхом, адже так ви матимете вульгарний вигляд. Невисоким жінкам може здатися, що джинси з низькою посадкою спотворюють образ, а жінкам з фігурою типу "пісочний годинник" – ще більше підкреслять стегна.

Основні правила підбору джинсів

Обирайте джинси, які пасують вашій фігурі та доповнюють її.

Експериментуйте з різними стилями. Йдеться про кльош, завужені модулі, джинси mom fit або прямого крою.

Звертайте увагу на розташування кишень та свій силует, щоб підкреслити ваші найкращі риси.

Не вдягайте вузьких джинсів, якщо вони не підходять вам за типом фігури.

Звертайте увагу на розміщення талії.

Не поєднуйте джинси з низькою посадкою та надто відвертим верхом, адже це створить незбалансований та недоречний образ.

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