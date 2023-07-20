Как правильно мыть пол, чтобы всегда был чистым и свежим: подборка уловок

Практические советы и подсказки, экономящие время, деньги и усилия стали очень востребованными. UAportal подготовил подборку уловок, которые помогут с легкостью поддерживать пол в чистоте и свежести.

Выбирайте правильное чистящее средство

Для разных типов полов нужны разные средства. Всегда проверяйте рекомендации производителя, чтобы убедиться, что вы используете чистящее средство, подходящее для конкретного типа пола. Используя чистящее средство, обязательно разводите его в соответствии с инструкцией.

Используйте правильные инструменты

Для эффективной уборки полов важно иметь правильные инструменты. Купите высококачественную швабру или тряпку из микрофибры, которая подходит для вашего типа пола. Материалы из микрофибры прекрасно улавливают грязь и пыль, оставляя пол безупречным. Избегайте использования абразивных щеток или грубых материалов, которые могут поцарапать или повредить щекотливые поверхности.

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Установите регулярный режим уборки

Установите регулярный график уборки исходя из своего образа жизни и интенсивности движения в доме. Регулярная подметка или уборка пылесосом помогает предотвратить накопление грязи и мусора. Таким образом, вы уменьшаете риск появления царапин и сохраняете внешний вид пола.

В помещениях с большой проходимостью или в периоды, когда пол требует особого внимания, при необходимости проводите точечную уборку. Немедленно устраняйте разлитые жидкости или пятна, чтобы предотвратить их застывание и усложнение удаления.

Напомним, ранее мы рассказывали, какими природными очистителями для пола следует воспользоваться. Они станут лучше дорогих бытовых химических средств.

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