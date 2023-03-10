Как правильно обработать судака перед готовкой, чтобы убрать всю чешую

Когда дело доходит до очистки судака от чешуи, задача может быть довольно сложной и трудоемкой. UAportal подготовил пять советов, как очистить судака от чешуи и подготовить к готовке. Они помогут правильно обработать рыбу.

Совет 1

Начните с потрошения рыбы перед тем, как очистить ее от чешуи. Это гарантирует, что все загрязнения будут удалены из рыбы до того, как вы начнете ее чистить.

Совет 2

С помощью острого ножа удалите оставшуюся на коже рыбы чешую. Счищайте только то, что необходимо, чтобы не повредить нежную мякоть.

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Совет 3

После того как чешуя будет удалена, с помощью щетки или губки удалите остатки грязи с поверхности рыбы.

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Совет 4

Перед приготовлением очищенного судака замочите его в холодной воде с добавлением соли или уксуса минимум на 15 минут, чтобы избавиться от бактерий и нежелательных запахов.

Совет 5

Если после замачивания все же остались какие-то остатки, вытрите их кухонным полотенцем или бумажным полотенцем, смоченным теплой водой.

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