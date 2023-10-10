Как правильно питаться вне дома: пять полезных советов

Вы часто питаетесь в ресторанах и употребляете вредную пищу? Uaportal собрал 5 советов, с помощью которых можно наслаждаться ужином в заведениях, сохраняя при этом сбалансированный рацион.

Выберите лучшее заведение.

Когда вы знаете, что будете есть вне дома, то спланируйте свою прогулку заранее. Сравните рестораны и прочитайте отзывы, чтобы найти лучшие варианты. Ищите заведения, которые предлагают здоровую пищу и учитывают ваши диетические ограничения. Вдобавок можете забронировать столик, чтобы потом долго не ждать.

Учитывайте размер порции

Зачастую в различных заведениях подают большие порции, что приводит к перееданию. Чтобы избежать этого, разделите свой обед с кем-то из друзей или уберите с собой оставшуюся пищу. Кроме этого, следите за сигналами организма и прекращайте есть тогда, когда наступит сытость.

Выбирайте здоровые блюда

Во время обеда в ресторане может возникнуть соблазн полакомиться нездоровой пищей, но важно заботиться о своем здоровье. Ищите в меню блюда, приготовленные на гриле, на пару или запеченные, а не жареные. Выбирайте пищу, в составе которой много овощей и нежирных белков.

Помните о скрытых калориях

Многие ресторанные блюда содержат скрытые калории в виде соусов, заправок и начинок. Просите принести их отдельно или выбирайте более легкие альтернативы. Например, замените соус в блюде менее жирным или попросите подать его отдельно, чтобы вы могли контролировать количество потребляемых калорий.

Упражняйте умеренность

Если вам хочется чего-нибудь вкусненького, то закажите это, но потом поделитесь с кем-то десертом или закажите меньшую порцию.

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