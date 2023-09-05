Как правильно сказать "нет": полезные совета для сохранения хороших отношений

Иногда ради собственного благосостояния нужно отказать человеку в определенной просьбе или запросе. Однако, оказывается, сделать это труднее, чем кажется на первый взгляд. UAportal подготовил 3 полезных совета, которые помогут вам легко и вежливо говорить "нет".

Говорите откровенно и прямолинейно

Когда говорите кому-то нет, важно, чтобы ответ был четким и лаконично. Не говорите с собеседником так, будто хотите поставить его в непонятное положение. Зато высказывайте ответ просто и понятно, чтобы содержание сообщения было доступно для восприятия.

Предложите альтернативное решение

Смягчите этот неудобный момент, предложив альтернативное решение или краткое объяснение своего поступка. Это покажет ваше уважение, а также стремление что-то изменить.

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Используйте вежливую и уважительную лексику

Тщательно подбирайте слова и используйте профессиональную лексику, чтобы донести свое мнение. Не забывайте благодарить даже когда отказываетесь от предоставленных возможностей или просьб. Это поможет сохранить позитивные отношения с собеседником.

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