Як правильно сказати "ні": корисні поради для збереження хороших стосунків

Іноді, задля власного добробуту, потрібно відмовити людині в певному проханні чи запиті. Однак, виявляється, зробити це важче, ніж здається на перший погляд. UAportal підготував 3 корисні поради, які допоможуть вам легко та ввічливо говорити "ні".

Говоріть відверто та прямолінійно

Коли кажете комусь "ні", важливо, щоб відповідь була чіткою та лаконічно. Не говоріть зі співбесідником так, наче хочете поставити його в незрозуміле становище. Натомість висловлюйте відповідь просто і зрозуміло, аби зміст повідомлення був доступним для сприйняття.

Запропонуйте альтернативне рішення

Пом'якшіть цей незручний момент, запропонувавши альтернативне рішення або надавши коротке пояснення свого вчинку. Це покаже вашу повагу, а також прагнення щось змінити.

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Використовуйте ввічливу та шанобливу лексику

Ретельно підбирайте слова й використовуйте професійну лексику, щоб донести свою думку. Не забувайте дякувати навіть коли відмовляєтесь від наданих можливостей чи прохань. Це допоможе зберегти позитивні стосунки зі співрозмовником.

Раніше, UaPortal поділився, як покупцям захистити свої права при покупці онлайн.

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