Как правильно составить идеальное резюме: Топ-5 советов от рекрутеров

Вы являетесь выпускником университета или опытным профессионалом, необходимо научиться правильно презентовать себя и свои навыки, чтобы получить желаемую работу. Помните, что ваше резюме должно заинтересовать работодателя. Поэтому UAportal подготовил пять советов, которые помогут правильно составить этот документ.

Адаптируйте резюме к описанию вакансии

Внимательно прочтите и проанализируйте описание должности, а затем напишите свой текст так, чтобы подчеркнуть навыки, опыт и квалификацию, которые будут отвечать требованиям позиции.

Используйте профессиональный формат

Формат и макет резюме играют немаловажную роль в создании положительного первого впечатления. Используйте чистый и профессиональный дизайн, который легко читается и удобен для быстрой навигации. Организуйте информацию в четкие разделы, например контактные данные, профессиональный профиль, опыт работы, образование и навыки. Чтобы выделить ключевые достижения и обязанности в каждом блоке, можно использовать маркеры, что облегчит рекрутерам быстрое сканирование резюме.

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Демонстрируйте достижения и дайте им количественную оценку

Вместо того чтобы просто перечислять свои функциональные возможности, продемонстрируйте свои достижения на предыдущих должностях. Лучше даже делать это количественно, используя цифры, проценты или другие измеряемые показатели. Эти детали сделают ваше резюме более убедительным.

Выделите соответствующие навыки и ключевые слова

В настоящее время многие работодатели используют системы отслеживания кандидатов для сканирования резюме на наличие определенных ключевых слов. Чтобы увеличить шансы быть замеченным, добавьте релевантные ключевые фразы, обычно используемые в вашей сфере или на должности, на которую претендуете. Это поможет вам пройти первоначальный отбор и попасть в руки менеджеров.

Вычитайте и отредактируйте резюме

Перед отправкой резюме очень важно его тщательно вычитать и отредактировать. Проверьте текст на наличие грамматических или орфографических ошибок. Убедитесь, что форматирование в документе одинаковое. Кроме этого, полезно попросить у близкого человека посмотреть его, чтобы обнаружить ошибки, которые вы могли пропустить.

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