Як правильно скласти ідеальне резюме: Топ-5 порад від рекрутерів

Чи ви є випускником університету, чи досвідченим професіоналом, необхідно навчитися правильно презентувати себе та свої навички, аби отримати омріяну роботу. Пам’ятайте, що ваше резюме повинне зацікавити роботодавця. Тому UAportal підготував 5 порад, які допоможуть правильно скласти цей документ.

Адаптуйте резюме до опису вакансії

Уважно прочитайте й проаналізуйте опис посади, а потім напишіть свій текст так, щоб підкреслити навички, досвід і кваліфікацію, які відповідатимуть вимогам позиції.

Використовуйте професійний формат

Формат і макет резюме відіграють важливу роль у створенні позитивного першого враження. Використовуйте чистий і професійний дизайн, який легко читається і є зручним для швидкої навігації. Організуйте інформацію в чіткі розділи, наприклад, контактні дані, професійний профіль, досвід роботи, освіта та навички. Щоб виділити ключові досягнення та обов'язки в кожному блоці, можна використовувати маркери, що полегшить рекрутерам швидке сканування резюме.

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Демонструйте досягнення та дайте їм кількісну оцінку

Замість того, щоб просто перераховувати свої функціональні можливості, продемонструйте свої досягнення на попередніх посадах. Краще навіть робити це кількісно, використовуючи цифри, відсотки або інші вимірювані показники. Ці деталі зроблять ваше резюме більш переконливим.

Виділіть відповідні навички та ключові слова

Нині чимало роботодавців використовує системи відстеження кандидатів для сканування резюме на наявність певних ключових слів. Щоб збільшити шанси бути поміченим, додайте релевантні ключові фрази, що зазвичай використовуються у вашій сфері або на посаді, на яку претендуєте. Це допоможе вам пройти первинний відбір і потрапити до рук менеджерів.

Вичитайте та відредагуйте резюме

Перед надсиланням резюме, дуже важливо його ретельно вичитати й відредагувати. Перевірте текст на наявність граматичних або орфографічних помилок. Переконайтеся, що форматування в документі однакове. Окрім цього, корисно попросити в близької людини переглянути його, щоб виявити помилки, які ви могли пропустити.

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