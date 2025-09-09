Російські війська скинули авіабомбу на селище у Донецькій області: загинуло понад 20 людей (фото, відео)

Президент Володимир Зеленський повідомив, що російські війська завдали авіаційного удару по селищу Ярова на Донеччині саме в той момент, коли місцевим мешканцям роздавали пенсії. За попередніми даними, жертвами атаки стали понад 20 людей.

У своєму зверненні глава держави наголосив, що це був свідомий удар по мирних жителях: "Звичайні цивільні люди. У момент, коли видавались пенсії. Немає слів… Співчуття всім рідним та близьким загиблих".

Зеленський підкреслив, що такі злочини не можуть залишатися без відповіді міжнародної спільноти. Він закликав США, Європу та країни "Великої двадцятки" до більш рішучих дій, зокрема до запровадження нових санкцій і сильніших заходів, аби змусити Росію припинити вбивати мирних людей.

