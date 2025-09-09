Вживані автомобілі з 'безсмертними' двигунами: названо топ-5 бюджетних варіантів

На українському вторинному ринку автомобілів можна знайти чимало привабливих пропозицій, проте досвідчені водії знають, що основною цінністю авто є не лише вигляд, а й стан його двигуна.

Серед моделей, що здатні пройти сотні тисяч кілометрів без серйозних поломок, виділяються кілька легендарних варіантів. Видання "Твоя машина" склало добірку авто з найнадійнішими моторами, які варто розглядати для покупки на вторинному ринку.

1. Daewoo Lanos

Мотор 1.5 від GM – техніка без зайвих "наворотів", як добрий старий молоток. Експерти зазначають, що вчасній заміні масла ці двигуни живуть вічно. Lanos нерідко стає першим вибором для водіїв-новачків, адже обслуговування обходиться дешево, а технічна витривалість приємно дивує.

2. Opel Astra G

Бензинові двигуни об’ємом 1.6 та 1.8 літра зарекомендували себе як надзвичайно надійні. Вони стабільно працюють навіть після багаторічної експлуатації на українських дорогах. За словами автовласників, мотор зберігає рівномірну тягу навіть при пробігу понад 300 тисяч кілометрів.

3. Volkswagen Golf IV

Німецький хетчбек з двигуном 1.6 – справжня класика серед авто з пробігом. Цей мотор пробачає неуважність до сервісу і може без проблем служити багато років. Volkswagen Golf IV давно зарекомендував себе як транспорт для тих, хто хоче надійний, не надто вимогливий до обслуговування автомобіль на кожен день.

4. Renault Logan

Двигуни 1.4 та 1.6 французького Renault Logan славляться своєю витривалістю. Модель здобула популярність серед таксистів, адже її мотори можуть пройти мільйон кілометрів за умови грамотного обслуговування. Власники відзначають, що навіть при високому пробігу цей автомобіль не втрачає своїх експлуатаційних характеристик.

5. Toyota Corolla E120

Японська легенда серед седанів – Toyota Corolla E120 із двигунами 1.4 та 1.6 – одне з найбільш надійних авто на українському вторинному ринку. У Києві часто можна зустріти екземпляри з пробігом понад 450 тисяч кілометрів, і їх мотори працюють без серйозних втручань. Toyota Corolla завжди була синонімом надійності та безвідмовності, і це модель лише підтверджує даний факт.

Як не потрапити на неприємний сюрприз

За словами фахівців, навіть найнадійніші двигуни потребують ретельної перевірки перед покупкою. Обов'язково звертайте увагу на сервісну книжку, рівень компресії та стан масла – ці "дрібниці" допоможуть зрозуміти, скільки ще зможе прослужити автівка та чи варто її купувати.

