Подержанные автомобили с 'бессмертными' двигателями: названы топ-5 бюджетных вариантов

На украинском вторичном рынке автомобилей можно найти немало привлекательных предложений, однако опытные водители знают, что основной ценностью авто является не только внешний вид, но и состояние его двигателя.

Среди моделей, способных пройти сотни тысяч километров без серьезных поломок, выделяются несколько легендарных вариантов. Издание "Твоя машина" составило подборку автомобилей с самыми надежными двигателями, которые стоит рассматривать для покупки на вторичном рынке.

1. Daewoo Lanos

Мотор 1.5 от GM – техника без лишних "наворотов", как старый добрый молоток. Эксперты отмечают, что при своевременной замене масла эти двигатели живут вечно. Lanos нередко становится первым выбором для водителей-новичков, ведь обслуживание обходится дешево, а техническая выносливость приятно удивляет.

2. Opel Astra G

Бензиновые двигатели объемом 1.6 и 1.8 литра зарекомендовали себя как чрезвычайно надежные. Они стабильно работают даже после многолетней эксплуатации на украинских дорогах. По словам автовладельцев, мотор сохраняет равномерную тягу даже при пробеге более 300 тысяч километров.

3. Volkswagen Golf IV

Немецкий хэтчбек с двигателем 1.6 – настоящая классика среди авто с пробегом. Этот мотор прощает невнимательность к сервису и может без проблем служить много лет. Volkswagen Golf IV давно зарекомендовал себя как транспорт для тех, кто хочет надежный, не слишком требовательный к обслуживанию автомобиль на каждый день.

4. Renault Logan

Двигатели 1.4 и 1.6 французского Renault Logan славятся своей выносливостью. Модель приобрела популярность среди таксистов, ведь ее моторы могут пройти миллион километров при условии грамотного обслуживания. Владельцы отмечают, что даже при высоком пробеге этот автомобиль не теряет своих эксплуатационных характеристик.

5. Toyota Corolla E120

Японская легенда среди седанов – Toyota Corolla E120 с двигателями 1.4 и 1.6 – одно из самых надежных авто на украинском вторичном рынке. В Киеве часто можно встретить экземпляры с пробегом более 450 тысяч километров, и их моторы работают без серьезных вмешательств. Toyota Corolla всегда была синонимом надежности и безотказности, и эта модель только подтверждает данный факт.

Как не попасть на неприятный сюрприз

По словам специалистов, даже самые надежные двигатели требуют тщательной проверки перед покупкой. Обязательно обращайте внимание на сервисную книжку, уровень компрессии и состояние масла – эти "мелочи" помогут понять, сколько еще сможет прослужить автомобиль и стоит ли его покупать.

