Українцям дозволили тимчасово не платити за доставку газу: для кого зробили вийняток

Газопостачальні компанії припинять нарахування за доставку газу тим споживачам, які мають пошкоджене або зруйноване житло. Для цього необхідно подати заяву з паспортом, ідентифікаційним кодом та актом обстеження приміщення через Центр обслуговування клієнтів.

Про це повідомили у Дніпропетровській філії "Газмереж". Вони нагадали, що власники будинків, які були серйозно пошкоджені або зруйновані внаслідок бойових дій, можуть тимчасово не сплачувати за доставку газу. Це стосується мешканців Дніпропетровської області, зокрема Нікопольського, Криворізького та Синельниківського районів.

Для того щоб тимчасово припинити нарахування за доставку газу, необхідно виконати наступні кроки:

Звернутися до Центру обслуговування клієнтів : потрібно особисто відвідати найближчий центр у своєму районі, де працівники допоможуть правильно оформити заяву на припинення нарахувань.

: потрібно особисто відвідати найближчий центр у своєму районі, де працівники допоможуть правильно оформити заяву на припинення нарахувань. Надати необхідні документи : для оформлення заяви потрібно мати при собі:

: для оформлення заяви потрібно мати при собі: паспорт;

реєстраційний номер платника податків;

акт обстеження пошкодженого або зруйнованого житла.

Отримати акт обстеження: цей документ складається аварійною службою після виклику за номером 104. Під час дзвінка необхідно вказати точну адресу об'єкта та ім'я та прізвище власника.

Аварійно-диспетчерська бригада Дніпропетровської філії "Газмережі" виїжджає на місце інциденту, проводить обстеження, усуває аварійну ситуацію та складає акт моніторингу. Саме цей документ є підставою для тимчасового припинення нарахувань за розподіл газу.

Після подачі заявки рахунки за доставку газу припиняються до моменту відновлення будівлі та газопостачання. Це дозволяє власникам пошкоджених осель уникнути додаткових фінансових витрат у період відновлення житла та нормалізації постачання енергоносіїв.

Тимчасове припинення нарахувань за доставку газу – це виняткова міра, яка застосовується тільки до тих споживачів, чиї будинки були пошкоджені внаслідок бойових дій. Після завершення ремонтних робіт для відновлення звичайного обслуговування необхідно повторно звернутися до "Газмережі" та надати всі необхідні документи.

