Стане ключовим транспортним хабом з ЄС: з якого українського міста пустять ще одну євроколію

В Україні завершено будівництво першої євроколії Чоп – Ужгород, яка з 12 вересня забезпечить пряме сполучення з містами ЄС. Наступний крок – прокладання євроколії від польського кордону до Львова, що зробить місто ключовим транспортним хабом, з'єднавши Україну з Європою.

Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба повідомив, що цей проєкт створює можливості для глибшої інтеграції української залізниці в європейську транспортну систему.

"З 12 вересня з Ужгорода підуть прямі потяги до Братислави, Будапешта та Відня. Це означає нові можливості для людей: подорожі, навчання, робота, бізнес. Наступний великий етап – євроколія від польського кордону до Львова. Вона зробить місто потужним транспортним хабом на стику України та ЄС", – підкреслив він.

Кулеба зазначив, уряд уже досяг попередніх угод з міжнародними партнерами для початку будівництва нової залізничної лінії. Також передбачено розширення євроколій у Закарпатті та Волині, що забезпечить пряме сполучення з Чехією, Угорщиною та Польщею.

Читайте також: В "Укрзалізниці" розкрила найпопулярніший маршрут поїздів в Україні: яка вартість квитків

За словами міністра, уряд вже уклав попередні угоди з міжнародними партнерами для початку будівництва нової залізничної лінії. Окрім того, передбачено розширення євроколій на Закарпатті та Волині, що створить можливість для прямого сполучення з Чехією, Угорщиною та Польщею.

Вказується, що ці проєкти мають важливе значення не тільки для пасажирів, але й для економіки. Розвиток нової інфраструктури створить умови для формування повноцінного вантажного коридору, що з'єднає українські промислові центри з європейськими портами та ринками.

В цілому уряд визначив десять ключових напрямків для розвитку євроколії, що відповідають загальноєвропейській транспортній політиці TEN-T.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що "Укрзалізниця" запустила новий поїзд на популярному маршруті.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!