Станет ключевым транспортным хабом из ЕС: из какого украинского города пустят еще одну евроколею

В Украине завершено строительство первой евроколейки Чоп – Ужгород, которая с 12 сентября обеспечит прямое сообщение с городами ЕС. Следующий шаг – прокладка евроколейки от польской границы до Львова, что сделает город ключевым транспортным хабом, соединив Украину с Европой.

Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба сообщил, что этот проект создает возможности для более глубокой интеграции украинской железной дороги в европейскую транспортную систему.

"С 12 сентября из Ужгорода будут ходить прямые поезда в Братиславу, Будапешт и Вену. Это означает новые возможности для людей: путешествия, учеба, работа, бизнес. Следующий большой этап – евроколей от польской границы до Львова. Она сделает город мощным транспортным хабом на стыке Украины и ЕС", – подчеркнул он.

Кулеба отметил, что правительство уже достигло предварительных соглашений с международными партнерами для начала строительства новой железнодорожной линии. Также предусмотрено расширение евроколей в Закарпатье и Волыни, что обеспечит прямое сообщение с Чехией, Венгрией и Польшей.

Указывается, что эти проекты имеют важное значение не только для пассажиров, но и для экономики. Развитие новой инфраструктуры создаст условия для формирования полноценного грузового коридора, который соединит украинские промышленные центры с европейскими портами и рынками.

В целом правительство определило десять ключевых направлений для развития евроколей, соответствующих общеевропейской транспортной политике TEN-T.

Напомним, ранее мы рассказывали, что "Укрзализныця" запустила новый поезд на популярном маршруте.

