В одній з країн ЄС більше не приймають біженців з України: названо причину

Міста Нідерландів заявляють, що їхні ресурси для прийому українців, які отримують тимчасовий захист, вичерпалися. В Асоціації муніципалітетів Нідерландів (VNG) охарактеризували ситуацію як "критичну" та закликали уряд до дій.

За інформацією VNG, щотижня до Нідерландів приїжджає близько 300 українців, але місця для їх розселення майже вичерпано. Переважно це жінки з дітьми, хоча є й чоловіки, які "знають, що тут є робота", пише NOS.

В Утрехті вперше було відмовлено у реєстрації нових українських біженців. Місцева адміністрація попереджає, що через дефіцит фінансування є ризик закриття вже існуючих центрів для розміщення.

Центри для біженців часто розміщують у будівлях, які не є власністю міських властей, що зумовлює необхідність сплати оренди. До того ж, власники офісних приміщень, що можуть бути переобладнані під житло, вимагають фінансових гарантій, що ускладнює процес пошуку нових локацій.

У Дордрехті, що знаходиться поруч з Роттердамом, постійно відмовляють новим українським біженцям. Місцева влада не може вирішити питання з розміщенням половини теперішніх мешканців, оскільки в лютому закінчується оренда будівлі, а для них ще не знайдено альтернативи.

Разом з тим, закон вимагає від муніципалітетів приймати біженців. У Гронінгені вже трапився випадок, коли українці оскаржили відмову у суді, виграли справу, а місто подало апеляцію.

Місцева влада підкреслює потребу в "довгостроковому плані та додатковому фінансуванні" з боку уряду. У Міністерстві з питань міграції та притулку визнають складність ситуації і шукають можливі варіанти вирішення, зокрема запровадження співоплати за житло для українців з доходом.

Зазначимо, що Нідерланди займають четверту позицію в ЄС за кількістю прийнятих українців на душу населення, поступаючись лише Чехії, Польщі та Німеччині.

