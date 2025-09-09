Молодь звільняється: у яких сферах бізнесу в Україні найбільше проблем

Після дозволу на виїзд за кордон для чоловіків віком 18–22 років український бізнес почав фіксувати зростання кількості звільнень. Найбільше скарг надходить від компаній у готельно-ресторанному секторі (HoReCa), де традиційно працює багато молодих співробітників із порівняно низькими зарплатами та складними умовами праці, а також від мереж супермаркетів.

Про це повідомляє Forbes. Водночас найменше відтік кадрів торкнувся нафтогазового роздрібу та банківського сектору.

За словами Романа Бондара, старшого партнера Korn Ferry, найбільше відтік працівників зачепив компанії з зарплатами близько 15 000 грн, тоді як співробітники з доходами 35 000–55 000 грн здебільшого залишаються. Найчастіше звільняються ті, у кого немає сімейних зобов’язань. Деякі роботодавці зазначають, що частина молоді покидає роботу під впливом батьків.

Варто зауважити, що виїжджають не лише молоді чоловіки, а й дівчата, які слідують за ними за кордон. Ресторанний бізнес відчуває нестачу персоналу ще з 2022 року, говорить власниця мережі Олена Борисова. Втрата навіть одного працівника критична для закладів із оптимізованим штатом, особливо у форматі fast casual, де команда переважно молода.

У мережах ритейлу зазначають, що реальні наслідки нових правил виїзду можна буде оцінити лише через місяць-два. Поки компанії намагаються адаптуватися, вони:

посилюють мотиваційні програми;

планують запуск експрес-навчання та залучення працівників віком від 55 років;

розробляють програми для ветеранів і додаткові пільги для персоналу.

Неповнолітніх запрошують на роботу

Через постійний дефіцит кадрів в Україні значно зросла кількість вакансій для підлітків. Найбільше пропозицій з’явилося у виробництві, будівництві, логістиці та торгівлі, де молодим працівникам пропонують зарплати до 20 тис. грн.

Важливо оформлювати працівників офіційно, адже це гарантує соціальні права та захист. Працевлаштування неповнолітніх регулюється Кодексом законів про працю (ст. 24, 26, 48, 189, 191). При офіційному оформленні роботодавець сплачує:

податок на доходи фізичних осіб – 18%;

військовий збір – 5%;

Єдиний внесок на соцстрахування – 22%.

Для роботи неповнолітнім потрібен дозвіл батьків залежно від віку:

16–18 років – без обмежень;

15–16 років – за згодою одного з батьків або опікуна;

14–15 років – лише у вільний від навчання час для легкої роботи, за згодою батьків.

Також існують обмеження робочого часу:

16–18 років – до 36 годин на тиждень;

15–16 років (учні 14–15 років під час канікул) – до 24 годин на тиждень.

