Риболовля з човна восени: які правила діють у 2025 році

В Україні в цілому риболовля з човна дозволена, однак існують певні обмеження, які потрібно враховувати. Найперше – це загальна заборона ловити рибу в період нересту.

У деяких водоймах використання човнів для риболовлі залишається забороненим. Йдеться, зокрема, про території природоохоронного значення та заповідні зони, повідомляє Homester.

Період нересту риби може різнитися залежно від конкретної водойми, тому перед виходом на риболовлю варто уточнювати інформацію. На сайті Державного агентства рибного господарства публікують відповідні накази –зазвичай приблизно за місяць до того, як обмеження починають діяти.

У деяких регіонах існують додаткові правила. Наприклад, біля Одеси моторним човнам заборонено наближатися до берега ближче ніж на 2 кілометри – це робиться для збереження прибережної екосистеми.

Читайте також: Штрафи для грибників: скільки доведеться сплатити за незаконний збір у 2025

Згідно з чинним законодавством, у 2025 році обов’язковій реєстрації підлягають усі плавзасоби довжиною понад 2,5 метра. За порушення – штраф до 1000 гривень.

Документи, які потрібно мати під час риболовлі:

свідоцтво про реєстрацію човна (для плавзасобів довших за 2,5 м) – без нього штраф становить від 500 грн;

посвідчення судноводія (для моторних човнів із двигуном понад 10 к.с.) – за відсутність доведеться сплатити щонайменше 300 грн;

дозвіл на риболовлю в платних або спеціальних зонах – штраф за його відсутність стартує від 340 грн.

Крім того, кожен рибалка зобов’язаний мати на борту захисний жилет – це вимога безпеки.

Раніше ми розповідали, хто має право безкоштовно ловити рибу навіть у приватному ставку.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!