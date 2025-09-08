Рыбалка с лодки осенью: какие правила действуют в 2025 году

В Украине в целом рыбалка с лодки разрешена, однако существуют определенные ограничения, которые следует учитывать. Первое – это общий запрет ловить рыбу в период нереста.

В некоторых водоемах использование лодок для рыбалки остается запрещенным. Речь идет, в частности, о территориях природоохранного значения и заповедных зонах, сообщает Homester.

Период нереста рыбы может различаться в зависимости от конкретного водоема, поэтому перед выходом на рыбалку следует уточнять информацию. На сайте Государственного агентства рыбного хозяйства публикуют соответствующие приказы обычно примерно за месяц до того, как ограничения начинают действовать.

В некоторых регионах есть дополнительные правила. Например, возле Одессы моторным лодкам запрещено приближаться к берегу ближе чем на 2 километра – это делается для сохранения прибрежной экосистемы.

Согласно действующему законодательству, в 2025 году обязательной регистрации подлежат все плавсредства длиной более 2,5 метров. За нарушение – штраф до 1000 гривен.

Документы, которые нужно иметь во время рыбалки:

свидетельство о регистрации лодки (для плавсредств длиннее 2,5 м) – без нее штраф составляет от 500 грн;

удостоверение судоводителя (для моторных лодок с двигателем свыше 10 л.с.) – за отсутствие придется уплатить не менее 300 грн;

разрешение на рыбалку в платных или специальных зонах – штраф за его отсутствие стартует от 340 грн.

Кроме того, каждый рыболов обязан иметь на борту защитный жилет – это требование безопасности.

