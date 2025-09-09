Глобальний сплеск цін на м'ясо: що чекає українських споживачів

Ціни на м’ясо по всьому світу досягають нових висот через високий попит з боку США та Китаю, а також через зменшення чисельності худоби в основних країнах-виробниках. Водночас в Україні ситуація погіршується: курятина, традиційно найдоступніший вид м’яса, зростає у ціні рекордними темпами, що робить її недосяжною для частини громадян.

За даними Bloomberg, основним двигуном зростання цін є яловичина. Попит на цей вид м’яса в США не зменшується, незважаючи на високі ціни.

Китай активно збільшує імпорт, купуючи м’ясо в Бразилії, що сприяє зростанню попиту. Водночас Австралія також виграє від ситуації, підвищуючи ціни на свою продукцію. Така співпраця двох найбільших економік світу фактично забирає ресурси з ринку, що підвищує загальний індекс цін.

Однією з основних причин є зниження поголів’я худоби. В США воно досягло найнижчого рівня за останнє десятиліття, а в Бразилії ситуація ускладнюється кліматичними змінами та непередбачуваними погодними умовами. Фермери зіштовхуються не лише з посухами, але й з епідеміями хвороб, що обмежують обсяги виробництва.

Ще один важливий фактор – зв'язок із молочною індустрією. Коли вартість масла та сиру збільшується, фермери утримуються від забою корів, оскільки молоко приносить більший дохід, ніж м'ясо. Це призводить до зменшення пропозиції яловичини та ще більшого зростання її цін.

Ціни на м'ясо вже досягли рекордних показників, ставши одним з основних драйверів інфляції в багатьох країнах. У Великій Британії, наприклад, у липні 2025 року вартість яловичини та телятини зросла майже на 25% порівняно з минулим роком. Схожа ситуація спостерігається й в інших країнах, де м'ясо є важливою частиною харчування.

Зростання цін на м'ясо – це не тільки питання бюджету споживачів, а й важливий політичний виклик. Підвищення вартості продуктів харчування безпосередньо впливає на рівень життя людей, що, в свою чергу, може сприяти зростанню соціальної напруги.

Україна також опинилася в центрі м'ясної кризи. Якщо в світі найбільше обговорюють проблеми з яловичиною, то в нас основною проблемою стає курятина. Раніше вона була найменш дорогою та доступною для споживачів, але цього року ситуація змінилася на кардинально іншу.

У січні 2025 року ціна кілограма курячого філе становила в середньому 172 гривні. До липня вона зросла до 218 гривень, а в вересні перевищила 239 гривень. Це означає, що за вісім місяців ціна курятини зросла на 39%. В деяких випадках вартість курячого філе вже зрівнялася або навіть перевищила ціну свинини, що ще нещодавно здавалося малоймовірним.

Ціни на курятину в українських супермаркетах варіюються від 225 до 245 гривень за кілограм. Навіть зі знижками в супермаркетах ситуація не змінюється: акційні пропозиції дають можливість заощадити, але загальна тенденція залишається тією ж – вартість курятини зростає кожного місяця.

Основними факторами є висока вартість виробництва, подорожчання кормів, пального та електроенергії, а також скорочення поголів'я птиці через війну та окупацію територій. Виробникам дедалі важче зберігати стабільність цін, тому підвищення виглядає неминучим.

