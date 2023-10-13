Как правильно стирать мягкие игрушки, чтобы они не потеряли свою яркость

Дети по своей природе очень неряшливы и энергичны, поэтому мамочки часто сталкиваются с грязной одеждой, волосами и пятнами чего-нибудь на теле, но есть еще одна актуальная проблема – постирать игрушки после уличных игр ребенка. UAportal рассказал, как правильно стирать мягкие игрушки для сохранения товарного вида.

Ознакомьтесь с инструкциями на бирке

Повезло, если у игрушки сохранилась при покупке бирка, ведь на ней может быть указан способ самой оптимальной стирки. Присмотритесь повнимательнее к игрушке, ведь бирки могут быть хорошо спрятаны от глаз ребенка.

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Позаботьтесь о сохранении деталей игрушки

После стирки такие элементы игрушки, как носик, глаза и различные аксессуары, могут отделиться от игрушки из-за биения о барабан машинки. Положите ее в мешок для стирки и используйте деликатный режим с холодной водой и хрупким моющим средством, избегая отбеливателей.

Не выжимайте из игрушки воду скручиванием

Ни в коем случае после стирки не скручивайте игрушку, это может разрушить ее наполнение. Хрупко выжимайте из нее воду, и оставьте сохнуть на любой поверхности, подложив чистое полотенце. Избегайте функций сушилки.

Извлеките наполнитель

Если это возможно, то лучше совсем вынуть из игрушки наполнитель. Аккуратно раскройте часть игрушки с биркой, вытаскивая через это отверстие весь наполнитель. Выверните ее и позаботьтесь о стирке в деликатном режиме.

Раньше мы писали о режиме стиральной машинки, который лучше не использовать, чтобы вещи не оставались грязными после стирки, а также что делать после стирки, чтобы в стиральной машине не появились плесень и плохой запах.

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