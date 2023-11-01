Как правильно ухаживать за кистями для макияжа: эффективные советы

UAportal выяснил, что для сохранения качества и долговечности кисточек для макияжа необходима регулярная чистка. Узнайте об особенностях эффективной чистки кисточек и преимуществах, которые она приносит.

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1. Чтобы правильно очистить кисти для макияжа, начните со смачивания щетины теплой водой. Важно держать кисточку ворсом вниз, чтобы избежать пропитки воды в наконечник, что может разрыхлить ворс. Нанесите мягкий шампунь или чистящее средство на руку или коврик для чистки кистей и осторожно прокрутите кисточку в растворе, убедившись, что все ворсинки обработаны.

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2. Регулярная чистка кистей для макияжа имеет решающее значение для сохранения их качества и долговечности. Старайтесь чистить кисти не менее одного раза в неделю, увеличивая частоту для тех, что используются с кремовыми или жидкими продуктами. Кроме удаления остатков макияжа, регулярная чистка предотвращает накопление бактерий, которые могут вызвать сыпь.

3. Во время чистки кистей следует соблюдать осторожность, чтобы сохранить их ворс. Избегайте резкого трения или выдергивания, которое может привести к осыпанию или повреждению. Используйте легкие, но эффективные движения для тщательной очистки. Также предотвращайте повреждение водой, избегая полного погружения щетки. Сосредоточьтесь на очистке ворсинок и не допускайте попадания воды на ручку или наконечник.

4. После очистки убедитесь, что перед использованием щетки полностью высохли. Положите их на чистое полотенце или повесьте вверх дном, чтобы вода стекала с ворса. Не храните щетки в вертикальном положении, чтобы избежать накопления воды в наконечнике. После мытья аккуратно расправляйте ворсинки, чтобы сохранить ее первоначальную форму. Храните щетки в чистом, сухом месте, чтобы предотвращать потенциальные загрязнения.

Напомним, ранее мы уже рассказывали, что не нужно делать при снятии макияжа.

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