Як правильно доглядати за пензлями для макіяжу: ефективні поради

UAportal з'ясував, що для збереження якості та довговічності пензликів для макіяжу необхідне регулярне чищення. Дізнайтеся про особливості ефективного чищення пензликів і переваги, які воно приносить.

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1. Щоб правильно очистити пензлі для макіяжу, почніть зі змочування ворсу теплою водою. Важливо тримати пензлик ворсом донизу, щоб уникнути просочування води в наконечник, що може розпушити ворс. Нанесіть м'який шампунь або засіб для чищення пензлів на руку або килимок для чищення пензлів і обережно прокрутіть пензлик у розчині, переконавшись, що всі ворсинки оброблені.

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2. Регулярне чищення пензлів для макіяжу має вирішальне значення для збереження їхньої якості та довговічності. Намагайтеся чистити пензлі щонайменше раз на тиждень, збільшуючи частоту для тих, що використовуються з кремовими або рідкими продуктами. Окрім видалення залишків макіяжу, регулярне чищення запобігає накопиченню бактерій, які можуть спричинити висипання.

3. Під час чищення пензлів слід дотримуватися обережності, щоб зберегти їхній ворс. Уникайте різкого тертя або висмикування, яке може призвести до осипання або пошкодження. Використовуйте легкі, але ефективні рухи для ретельного очищення. Також запобігайте пошкодженню водою, уникаючи повного занурення щітки. Зосередьтеся на очищенні ворсинок і не допускайте потрапляння води на ручку або наконечник.

4. Після очищення переконайтеся, що щітки повністю висохли перед використанням. Покладіть їх на чистий рушник або повісьте догори дном, щоб вода стікала з ворсу. Не зберігайте щітки у вертикальному положенні, щоб запобігти накопиченню води у наконечнику. Після миття акуратно розправляйте ворсинки, щоб зберегти її первісну форму. Зберігайте щітки в чистому, сухому місці, щоб запобігати потенційному забрудненню.

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