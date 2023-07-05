Как правильно ухаживать за мехом, драгоценностями и кожей: действенные советы

Мех, ювелирные изделия и кожаные аксессуары требуют надлежащего ухода и обслуживания для поддержания их в хорошем состоянии. UAportal подготовил советы, которые помогут людям заботиться о своих ценных вещах и сохранить их как можно дольше.

Уход за мехом

Избегайте прямых солнечных лучей, источников тепла и влаги.

Храните его в прохладном и сухом месте, преимущественно в воздухопроницаемом мешке.

Не распыляйте на мех духи или лак для волос, так как химикаты могут повредить натуральные масла.

Отдавайте его в профессиональную химчистку не реже одного раза в год, для поддержки меха в оптимальном состоянии

Уход за ювелирными изделиями

Не надевайте украшения во время физических активностей: плавание, аэробику или уборку.

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Регулярно чистите украшения мягкой тканью с легким мыльным раствором.

Во избежание царапин и спутывания храните украшения отдельно в мягком мешочке или ящике с подкладкой. Не реже одного раза в год обращайтесь к профессиональному ювелиру для осмотра и чистки драгоценностей, чтобы дольше сохранить их.

Уход за кожей

Оберегайте ее от воздействия прямых солнечных лучей и воды, поскольку это может привести к высыханию и растрескиванию кожи.

Регулярно используйте кожаное средство для увлажнения и защиты от грязи и пятен.

Сохраняйте аксессуары из этого материала в прохладном и сухом месте. Лучше в дышащем мешке. Наконец, чистите кожаные изделия влажной тканью с мягким мыльным раствором, избегая использования агрессивных химикатов или абразивных материалов.

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