Як правильно доглядати за хутром, коштовностями та шкірою: дієві поради

Хутра, ювелірні вироби та шкіряні аксесуари вимагають належного догляду та обслуговування для підтримки їх у хорошому стані. UAportal підготував поради, які допоможуть людям дбати про свої цінні речі та зберегти їх якнайдовше.

Догляд за хутром

Уникайте впливу прямих сонячних променів, джерел тепла та вологи.

Зберігайте його в прохолодному та сухому місці, переважно в повітропроникному мішку.

Не розпорошуйте на хутро парфуми чи лак для волосся, тому що хімікати можуть пошкодити натуральні олії виробу.

Віддавайте його у професійну хімчистку не рідше, ніж один раз на рік, задля підтримки хутра в оптимальному стані

Догляд за ювелірними виробами

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Не надягайте прикраси під час фізичних активностей: плаванні, аеробіки чи прибирання.

Регулярно чистіть прикраси м'якою тканиною з легеньким мильним розчином.

Зберігайте прикраси окремо в м'якому мішечку або скриньці з підкладкою, щоб уникнути подряпин та сплутування. Не рідше одного разу на рік звертайтеся до професійного ювеліра для огляду та чищення коштовностей, щоб довше їх зберегти.

Догляд за шкірою

Оберігайте її від впливу прямих сонячних променів та води, оскільки це може призвести до висихання та розтріскування шкіри.

Регулярно використовуйте засіб для шкіри, щоб зволожити та захистити її від бруду та плям.

Зберігайте аксесуари з цього матеріалу в прохолодному та сухому місці. Краще в мішку, що дихає. Зрештою, чистіть шкіряні вироби вологою тканиною з м'яким мильним розчином, уникаючи використання агресивних хімікатів або абразивних матеріалів.

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