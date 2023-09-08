Как правильно ухаживать за жирной кожей: три обязательные процедуры

Многие люди сталкиваются с проблемами ухода за жирной кожей. UАportal подготовил специальные методики и рекомендации по уходу, чтобы помочь поддерживать сбалансированный и сияющий вид лица.

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Регулярная очистка

Регулярное очищение имеет важное значение для людей с жирной кожей. Рекомендуется использовать мягкое очищающее средство, специально разработанное для этого типа кожи. Ищите средства, содержащие такие ингредиенты, как салициловая кислота или пероксид бензоила.

Они могут помочь уменьшить избыточную выработку кожного сала. Очищайте лицо дважды в день, утром и перед сном, чтобы эффективно удалять грязь, жир и посторонние раздражители.

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Используйте безмасляные увлажняющие кремы

Вопреки распространенному мнению, жирная кожа все равно нуждается в увлажнении. Однако важно выбирать безмасляные или некомедогенные увлажняющие средства, которые не закупоривают поры.

Выбирайте легкие гелевые формулы, которые обеспечивают увлажнение, не добавляя лишнего масла коже. Нанесение увлажняющего крема после очищения помогает поддерживать сбалансированный и увлажненный цвет лица.

Регулярный пилинг

Пилинг играет решающую роль в удалении отмерших клеток кожи и очищении пор, что особенно полезно для жирной кожи. Желательно использовать мягкий отшелушивающий скраб или химический эксфолиант, содержащий такие ингредиенты, как гликолевая кислота или салициловая кислота.

Однако следует соблюдать осторожность, чтобы избежать чрезмерного шелушения, поскольку оно может лишить кожу природных масел и стимулировать повышенную выработку жира. Для достижения оптимального результата старайтесь делать пилинг 1 раз в неделю.

Напомним, что некоторые продукты могут помочь остановить старение и дольше оставаться молодыми. Благодаря полезным микроэлементам и витаминам они будут иметь прекрасное влияние на здоровье человека.

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