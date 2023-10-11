Как преодолеть панические атаки: практические советы

Вы сможете самостоятельно остановить приступ паники и избежать его в будущем. UAportal предоставляет полезные советы и предлагает некоторые техники, которые помогут эффективно бороться с паническими атаками.

Сделайте глубокий вдох

Когда вы чувствуете, что паническая атака приближается, сосредоточьтесь на своем дыхании и сделайте медленный, глубокий вдох через нос, а затем медленно выдохните через рот.

Применяйте техники релаксации

Используйте технику релаксации, чтобы уменьшить интенсивность панической атаки. Рассмотрите такие методы как медитация с осознанием, прогрессивная мышечная релаксация и управляемые образы.

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Бросайте вызов своим мыслям

Панические атаки часто сопровождаются отрицательными и иррациональными мыслями. Когда возникают такие мысли, ставьте их под сомнение и бросайте им вызов. Ищите доказательства, подтверждающие или опровергающие их, и заменяйте негативные мнения положительными и реалистичными.

Используйте технику заземления

Попытайтесь техники заземления, чтобы вернуть фокус внимания на настоящий момент и восстановить контроль над собой во время панической атаки. Например, сосредоточьтесь на своих ощущениях, сосчитайте в обратном порядке от выбранного числа или прочтите успокаивающую мантру.

Обратитесь за поддержкой

Борьба с паническими атаками может быть непростой, поэтому обратитесь за поддержкой. Поговорите с людьми, которым вы доверяете, например, с друзьями, семьей или терапевтом, которые могут предоставить понимание и наставления в такие моменты.

Напомним, мы уже писали, как легко и быстро раскрыть свой потенциал.

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