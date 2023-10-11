Як подолати панічні атаки: практичні поради

Ви зможете самостійно зупинити напад паніки та уникнути його у майбутньому. UAportal надає корисні поради та пропонує деякі техніки, які допоможуть ефективно боротися з панічними атаками.

Зробіть глибокий вдих

Коли ви відчуваєте, що панічна атака наближається, зосередьтеся на своєму диханні і зробіть повільний, глибокий вдих через ніс, а потім повільно видихніть через рот.

Застосовуйте техніки релаксації

Використовуйте техніки релаксації, щоб зменшити інтенсивність панічної атаки. Розгляньте такі методи, як медитація з усвідомленням, прогресивна м'язова релаксація і керовані образи.

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Кидайте виклик своїм думкам

Панічні атаки часто супроводжуються негативними та ірраціональними думками. Коли такі думки виникають, ставте їх під сумнів і кидайте їм виклик. Шукайте докази, які підтверджують або спростовують їх, і замінюйте негативні думки на позитивні та реалістичні.

Використовуйте техніки заземлення

Спробуйте техніки заземлення, щоб повернути фокус уваги на теперішній момент і відновити контроль над собою під час панічної атаки. Наприклад, зосередьтеся на своїх відчуттях, порахуйте у зворотному порядку від обраного числа або прочитайте заспокійливу мантру.

Зверніться за підтримкою

Боротьба з панічними атаками може бути непростою, тому зверніться за підтримкою. Поговоріть з людьми, яким ви довіряєте, наприклад, з друзями, родиною або терапевтом, які можуть надати розуміння і настанови в такі моменти.

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